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Ankara'da dev operasyon! 1 milyon 700 bin TL değerinde

Ankara'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 1 milyon 700 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 18:29
Ankara'da dev operasyon! 1 milyon 700 bin TL değerinde

Başkentte uyuşturucu operasyonunda 1 milyon 700 bin lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu hap sokulacağı ihbarı üzerine harekete geçen Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda narkotik dedektör köpeği "TOR" hedefi belirledi, polis ekipleri piyasa değeri 1 milyon 700 bin lira değerinde uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Yapılan aramalarda aracın torpido bölümüne gizlenmiş 50 bin uyuşturucu hap ile 413 gram kokain bulundu.

Ankara Emniyeti Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri bir milyon 700 bin lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Narkotim ekipleri başkentin giriş noktalarında çalışma yaptı. M.T. yönetimindeki 34 plakalı araç İstanbul Yolu üzerinde durdurulurken, narkotik dedektör köpeği "TOR" araç içerisinde torpido bölümüne zulalanmış uyuşturucu maddeleri buldu. Polis ekiplerince "TOR"un tespit ettiği bölümde yapılan aramalarda yaklaşık 20 kilogram ağırlığında bulunan 50 bin ectazy uyuşturucu hap ile 413 gram kokaine el konuldu.

Diğer yandan şüpheli M.T.'nin üzerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira nakit para bulundu.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 18:29
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Uyuşturucu operasyonu

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