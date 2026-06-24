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Kobi Ankara’da derin teknoloji vitrini! 18 girişim yatırımcı karşısına çıktı
Kobi

Ankara’da derin teknoloji vitrini! 18 girişim yatırımcı karşısına çıktı

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Ankara’da derin teknoloji vitrini! 18 girişim yatırımcı karşısına çıktı

Teknopark Ankara tarafından düzenlenen Deep Tech Ankara 2026 Hızlandırma Programı, derin teknoloji ve yapay zeka alanındaki girişimlerle yatırımcıları buluşturdu.

Ankara’da derin teknoloji ve yapay zeka girişimleri için yatırım kapısını aralayacak önemli bir buluşma gerçekleştirildi.

 

Ankara Kalkınma Ajansı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle Teknopark Ankara tarafından hayata geçirilen Deep Tech Ankara 2026 Hızlandırma Programı, derin teknoloji ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren girişimlerin ticarileşme ve ölçeklenme süreçlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

 

Deep Tech Ankara 2026 hızlandırma programına 98 başvuru arasından seçilen 26 girişimci, alanında uzman 11 farklı mentörden 80 saat mentörlük ve iş geliştirme desteği aldı. Bu süreç sonucunda finale kalan 18 girişimci, Demo Day kapsamında sunumlarını gerçekleştirerek yatırımcıların karşısına çıktı.

 

İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, etkinlikte yaptığı konuşmada, derin teknolojilerin artık yalnızca laboratuvarlarla sınırlı olmadığını belirterek, "Derin teknoloji artık üretimin, savunmanın, sağlığın, tarımın, enerjinin ve lojistiğin içindedir. Ankara'nın mühendislik birikimi, sanayi altyapısı, üniversiteleri ve kamu desteğiyle büyüyen bu potansiyelin küresel başarı hikayelerine dönüşeceğine inanıyoruz." dedi.

 

Gültekin, hızlandırıcı programların girişimcilere eğitim sağlamanın ötesinde onları pazara, yatırımcıya, müşteriye ve küresel rekabete hazırladığını kaydetti.

 

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, teknolojik dönüşümün hız kazandığı dönemde Türkiye'nin birçok alanda oyun kurucu bir aktör olmayı hedeflediğini söyledi. Ankara'nın 15 organize sanayi bölgesi, araştırma merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknokentleriyle güçlü bir üretim ve inovasyon altyapısına sahip olduğunu belirten Kalkan, "Ankara artık yalnızca bürokrasi ve memur şehri değil, aynı zamanda çok önemli bir sanayi ve araştırma geliştirme şehri. Bu ekosistemi güçlendirmek, girişimcileri yatırımcılarla buluşturmak ve gençlerimizi Endüstri 5.0'a hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Damla Turan, Türkiye'nin 2030 yılı hedefleri kapsamında 100 bin teknoloji girişimcisinin faaliyet gösterdiği, teknoloji girişimciliğinde dünyanın ilk 10 ülkesi arasına giren bir ekosistem oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Turan, "2030'a geldiğimizde ülkemizdeki Turcornların (Türk unicorn) toplam değerlemesinin 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz. Girişimcilerimizi en erken fikir aşamasından küreselleşme ve ticarileşme aşamasına kadar doğrudan destekler, hibeler, vergi teşvikleri ve girişim sermayesi fonlarıyla desteklemeye çalışıyoruz." dedi.

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