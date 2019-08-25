Ankara’da deprem son dakika kaç şiddetinde son depremler 25 Ağustos 2019 Ankara Yenimahalle depremi Ankara’da son dakika deprem haberi. Son dakika haberine göre, Ankara'da akşam saatlerinde depremle sarsıldı. Ankara saat 21.43 sularında deprem meydana geldi. Depremle ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklama yaptı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasında Ankara Yenimahalle'de 3.5 şiddetinde deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Ankara'da geçtiğimiz hafta Mamak merkezli deprem meydana gelmişti.

Ankara’da son dakika deprem haberi. Son dakika haberine göre, Ankara'da akşam saatlerinde depremle sarsıldı. Ankara saat 21.43 sularında deprem meydana geldi. Depremle ilgili AFAD son dakika açıklama yaptı. AFAD: Ankara Yenimahalle'de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Geçtiğimiz haftalarda İzmir ve Denizli'de deprem meydana gelmişti. Denizli'deki depremin şiddekti 6.0 olmuştu. Denizli Bozkurt depreminde bazı evler zarar görmüştü.

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