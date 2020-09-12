Ankara'da dehşet veren kum fırtınası! Polatlı ilçesini saniyeler içerisinde böyle yuttu
Ankara'nın Polatlı ilçesinde kum fırtınası meydana geldi. Korku ve paniğe neden olan anlar ise kameralara yansıdı.
Ankara'da meydana gelen kum fırtınası korku dolu anlara neden oldu.
Başkentin Polatlı ilçesinde kum fırtınası meydana geldi. Vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntülerde kum fırtınasının saniyeler içerisinde tüm ilçeyi etkisi altına aldığı görülürken, ilçe sakinlerinin büyük korku ve panik yaşadığı aktarıldı.
Meteoroloji'den flaş uyarı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde kum fırtınasının yaşanmasının yanı sıra, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkentin batı ve kuzey kesimlerinde (Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın tahmin edildiğini duyurdu.
Muhtemel yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülürken, vatandaşlara muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.