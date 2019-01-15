0553 313 94 23

Ankara'da dehşet! Soyguncular kuyumcuyu öldürdü

Ankara'da bir kuyumcudan hırsızlık girişiminde bulunan 2 kişi, dükkan sahibini vurdu.

15 Ocak 2019 Salı 23:21
Ankara'da dehşet! Soyguncular kuyumcuyu öldürdü

Alınan bilgiye göre, Mamak Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki Güzel Kaman Kuyumculuk'a gelen siyah giysili 2 zanlı, dükkan sahibi N.G'den altınları  vermesini istedi 

Zanlıların pompalı tüfekle tehdit ettiği N.G. tezgahın altındaki  çekmeceden silahını almaya çalıştı. Bunun üzerine ateş eden zanlılar, dükkan  sahibini vurarak olay yerinden kaçtı.

N.G, 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
 
Zanlıların Balkiraz Mahallesi'ne kaçması üzerine polis ekipleri  çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek geniş kapsamlı çalışma  başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 23:21
  1. Ankara
  2. kuyumcu
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gümüşhane'de taşımalı eğitime kar engeli
    1. Gümüşhane'de taşımalı eğitime kar engeli
    2. AB'den Brexit oylaması açıklaması
    3. Adana'da karbonmonoksit zehirlenmesi
    4. Kabile yola çıktı: Hedef ABD sınırları
    5. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Malili..
    6. GÜNCELLEME 3 - Nairobi'de otele terör..
    7. Karabük'te kar yağışı nedeniyle..
    8. BM, YPG/PKK ile DEAŞ arasında kalan..
    9. Ordu'da şiddetli rüzgar
    10. Işıl Özgentürk'ün o yazısını okuyunca..
    11. BM Suriye Özel Temsilcisi katil Esed..
    12. TBMM Başkanı Yıldırım'dan İbrahim..
    13. - "Hem yerelde hem genelde bayrağı..
    14. Ankara'da dehşet! Soyguncular..
    15. Antalya'da otobüs yoldan çıktı
    16. Hırsız, genç kızın yüzüne asit..
    17. MKE Ankaragücü, Galatasaray maçının..
    18. Cengiz Ünder'e bir talip daha! Sezon..
    19. Yalova'da yolcu otobüsü devrildi: 12..
    20. Yemen Başbakanından Husilere..
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Tarihi gaf... Kılıçdaroğlu Levent Gök diyemedi
    Tarihi gaf... Kılıçdaroğlu Levent Gök diyemedi
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'