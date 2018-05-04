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Ankara'da dehşet! Ağlayan 7 aylık bebeğini balkondan attı

Ankara'da yaşayan Özlem T, tartıştığı annesi Gülşen T'yi bıçakla yaraladıktan sonra 7 aylık bebeğini balkondan aşağıya attı.

04 Mayıs 2018 Cuma 19:27
Ankara'da dehşet! Ağlayan 7 aylık bebeğini balkondan attı

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde Özlem T. annesi Gülşen T. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartıştığı annesini bıçakla yaralayan Özlem T, ağlayan 7 aylık bebeğini de ikinci kattaki evinin balkonundan aşağıya attı.

BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gülşen T. ile bebeği hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Özlem T.  ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 19:27
  1. Ankara
  2. Altındağ

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