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Yerel Ankara'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Ankara'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 07:29:00 -
Ankara'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ adına Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlattı. Terörle Mücadele polislerinin oluşturduğu özel tim söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin 5’i Suriye, 4’ü Irak uyruklu olduğu öğrenildi.

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