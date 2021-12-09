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Gündem Ankara'da DEAŞ operasyonu
Gündem

Ankara'da DEAŞ operasyonu

Ankara'da DEAŞ operasyonunda 22 yabancı uyruklu zanlının yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 10:30:00 -
Ankara'da DEAŞ operasyonu

Ankara'da DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları tespit edilen 30 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin bulunduğu adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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