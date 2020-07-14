  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ankara'da davulcular arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Davulculuk yapan iki grubun cadde ortasındaki silahlı çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 15:43:24 -
Ankara'da davulcular arasında silahlı kavga: 1 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da davulculuk yapan iki grup arasında çıkan ve cep telefonu kamerasına da yansıyan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde davulculuk yaptıkları öğrenilen iki grup arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup cadde ortasında birbirlerine tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş etmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Olayda vurularak ağır yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı çalışma devam ediyor.

Çıkan silahlı çatışma ve şüphelilerin olay yerinden kaçma anı, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı