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Yerel Ankara'da çöp kamyonu devrildi: 1 ölü
Yerel

Ankara'da çöp kamyonu devrildi: 1 ölü

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde çöp kamyonu devrildi. Meydana gelen kazada şoför hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 20:50:00 -
Ankara'da çöp kamyonu devrildi: 1 ölü

Kaza, 11.30 sıralarında Sincan ilçesi Zir Vadisi Tatlar mevkii çöp döküm alanında meydana geldi.

İddiaya göre, zeminin kaygan olması sebebiyle şoför Ömer Sağlam'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu takla atıp devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri şoför Ömer Sağlam’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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