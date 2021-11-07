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Gündem Ankara’da cinayet şüphelisi yakalandı! Dalga geçildiği cinayet işlemiş
Gündem

Ankara’da cinayet şüphelisi yakalandı! Dalga geçildiği cinayet işlemiş

Ankara’nın Mamak ilçesinde gözaltına alınan şüpheli kişi sorgusunda kendisiyle dalga geçildiği için bir kişiyi öldürdüğünü ve bir kişiyi de yaraladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 03:52:00 - 2021-11-07 03:52:46
Ankara’da cinayet şüphelisi yakalandı! Dalga geçildiği cinayet işlemiş

Olay, saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kombici dükkanı işleten Sinan Bayat(70) bir süre önce dolandırıldığı Mürsel Acar (60) ve Erdoğan Çakmak (61) ile buluştu. Üç kişi bir süre tartıştıktan sonra, olay kavgaya dönüştü.

Ateş edip olay yerinden kaçtı

Kavganın büyümesi sonucunda Sinan Bayat, beraberinde getirdiği silah ile Acar ve Çakmak'a ateş edip olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Acar'ın vücuduna isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Çakmak'a ise olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Çakmak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kendisiyle dalga geçtiği için öldürmüş

 Olayla ilgili soruşturma başlatırken, Sinan Bayat'ın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki iş yerinde olduğunu belirleyen polis ekipleri adrese operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli Sinan Bayat'ın yanı sıra dükkanında bir erkek cesedi daha bulundu. Gözaltına alınan Bayat, cesedin arkadaşı Hicabi Çınar'a (61) ait olduğunu ve bir hafta önce öldürdüğünü itiraf etti. Bayat, ilk ifadesinde arkadaşı Hicabi Çınar'ın dolandırıldığı için kendisiyle dalga geçtiğini bunun üzerine Çınar'ı öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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