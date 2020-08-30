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Aktüel Ankara'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Aktüel

Ankara'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Nallıhan ilçesindeki yangını söndürme çalışmalarına helikopter de destek veriyor

Yeniakit Publisher
2020-08-30 18:32:22 -
Ankara'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Eymir Mahallesi'nde Çökecik bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köylülerin de destek verdiği ekiplerin, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Söndürme çalışmalarına helikopter de destek veriyor.

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