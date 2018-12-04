Ankara'da CHP Genel Merkezi önünde eylem!
Balçova arsa mağdurları olarak tanınan İzmirli vatandaşlar, Ankara'da bulunan CHP Genel Merkezi önünde eylem yaptı.04 Aralık 2018 Salı 14:16
Ankara'da, 'Balçova arsa mağdurları' olarak tanınan vatandaşlar, CHP Genel Merkezi önünde eylem yapıyor. Vatandaşlar, genel merkeze girmek istedi.
Kendilerini "Balçova arsa mağdurları" olarak adlandıran arazi sahipleri, yıllardır çözülemeyen sorunlarına dikkat çekmek için CHP Genel Merkezi önünde eylem düzenledi.
İzmir'den Ankara'ya gelerek CHP Genel Merkezi önünde toplanan arazi sahipleri, imar haklarını alamadıklarını iddia etti.
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