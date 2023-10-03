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Yerel Ankara'da çatışma anı kamerada
Yerel

Ankara'da çatışma anı kamerada

Yeniakit Publisher
2023-10-03 22:53:00 - 2023-10-03 22:55:35

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokak ortasında yaşanan çatışma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerine Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi 2141. Cadde'de meydana geldi. Otomobil ile gelen bir şahıs, cadde üzerinde bulunan bir kişiyle bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışmaya girdi. Olay sonrası otomobille gelen şahıs aracına binerek gitti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çatışma, bölgede yaşayanlarda paniğe sebep olurken, o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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