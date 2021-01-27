  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ankara'da casus avı! Devletin gizli bilgilerini sızdırıyorlardı
Gündem

Ankara'da casus avı! Devletin gizli bilgilerini sızdırıyorlardı

Ankara'da, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 2 emekli albay, 1 astsubay, 1 sivil kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 10:30:00 - 2021-01-27 10:52:08
Ankara'da casus avı! Devletin gizli bilgilerini sızdırıyorlardı

Sabah saatlerinde, FETÖ'nün 'Mahrem Hizmetler' yapılanmasına da bir operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonda 3'ü tuğgeneral 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bugün iki kritik soruşturmada önemli gözaltı kararları verdi. Sabahın ilk saatlerinde gerçekleşen FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında 3 emekli tuğgeneralin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da casusluk operasyonu

Sıcak gelişmenin ardından Ankara'dan bir son dakika haberi daha geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin edip, açığa çıkardıkları tespit edilen askerler hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet hızla harekete geçerken, 2 emekli albay, 1 astsubay, 1 sivil kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifade alma işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik takip suretiyle elde edilen deliller neticesinde; devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 4 şüpheli (2'si emekli albay, 1'i astsubay, 1 sivil şahıs) hakkında gözaltı kararı verilmiş olup 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ifade alma işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde devam etmektedir" denildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tozkoparan

Lütfen bu hainleri oyun.
  • Yanıtla

vesselam

Asınnnnnnn hepsiniiiii... Vesselam
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Tatbikat bahane: ABD, Türkiye sınırına devasa boyutta silah yığıyor
Dünya

Tatbikat bahane: ABD, Türkiye sınırına devasa boyutta silah yığıyor

ABD 7 adet dev nakliye gemisi ile Dedeağaç Limanı’na silah yığacak.

Hollanda yanıyor! Köprüyü patlatıp havaya uçurdular
Dünya

Hollanda yanıyor! Köprüyü patlatıp havaya uçurdular

Koronavirüs nedeniyle Hollanda'da karantina karşıtları yaptıkları patlayıcı ile bir köprüyü havaya uçurdu.
Paçalar tutuştu! Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce hamlesi
Siyaset

Paçalar tutuştu! Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce hamlesi

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile yaptığı ittifak nedeniyle partisini parçalama noktasına gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay