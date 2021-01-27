Ankara'da casus avı! Devletin gizli bilgilerini sızdırıyorlardı

Sabah saatlerinde, FETÖ'nün 'Mahrem Hizmetler' yapılanmasına da bir operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonda 3'ü tuğgeneral 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bugün iki kritik soruşturmada önemli gözaltı kararları verdi. Sabahın ilk saatlerinde gerçekleşen FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında 3 emekli tuğgeneralin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da casusluk operasyonu

Sıcak gelişmenin ardından Ankara'dan bir son dakika haberi daha geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin edip, açığa çıkardıkları tespit edilen askerler hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet hızla harekete geçerken, 2 emekli albay, 1 astsubay, 1 sivil kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifade alma işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik takip suretiyle elde edilen deliller neticesinde; devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 4 şüpheli (2'si emekli albay, 1'i astsubay, 1 sivil şahıs) hakkında gözaltı kararı verilmiş olup 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ifade alma işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde devam etmektedir" denildi.