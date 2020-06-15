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Aktüel

Ankara’da ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 9’unun yakalandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:12:56 -
Ankara’da ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 9’unun yakalandığını bildirdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Emniyet güçlerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda 9 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi

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