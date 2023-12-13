Ankara'da büyük skandal! CHP'lilerin öve öve bitiremediği Mansur Yavaş park alanını bile satmış

ABB Denetim Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni bir hukuksuzluğa imza attığı ortaya çıkarıldı. Yalçın, Artık betona değil yeşile yatırım yapacağını söyleyen Yavaş'ın halka ait olan bin 500 metrekare alana sahip parkı ünlü bir kuruyemiş markasına peşkeş çektiğini söyledi. Yalçın, "Yavaş, halkın hakkını da yandaşlarına kanunsuz bir şekilde görevini kötüye kullanarak peşkeş çekmiştir." dedi.

2019 yerel seçimlerinde şeffaf belediyecilik sözü verip, kul hakkı ve yetim hakkı yemeyeceğinin sözünü veren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın 5 yıldır ihalelerde yaptığı usulsüzlükler boyunu aştı. Yavaş son olarak Ankara'nın Çankaya ilçesi, Cevizlidere Mahallesi'nde bulunan ve bölge halkına ait olan, çoluk çocuğun oyun alanı bin 500 metrekarelik parkın tamamını peşkeş çektiği ortaya çıktı.

5 yıldır Ankara'ya hizmet etmek yerine yandaşlarını zengin eden ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın şimdi de çocuklara ve bölge halkına ait olan bin 500 metrekarelik parkın tamamını peşkeş çektiği belirlendi.

ABB Denetim Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın, "'Kızılay'da yürüdüğüm zaman başım dik gezmek istiyorum', 'Benim için çalıyor ama çalışıyor demesinler bu bana yeter' gibi sözlerle Ankaralıları kandırıp oylarını alan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 5 yıldır yaptıkları halkı perişan etti.

"YAVAŞ KANUNSUZ BİR ŞEKİLDE GÖREVİNİ KÖTYÜYE KULLANARAK HALKIN HAKKINI PEŞKEŞ ÇEKTİ"

2019 seçimleri öncesi Ankaralılara birçok vaatte bulunarak halkı kandıran ve daha sonra da algı operasyonları ve mağdur edebiyatı ile vatandaşı kandırmaya çalışan ABB Başkanı Mansur Yavaş, hiçte masum değil. Sayın Yavaş, ne yazık ki 5 yıldır yaptığı bütün ihalelerde usulsüzlükler yapmış. Denetim raporları ile de bunları tek tek tespit edip yargıya başvurumuzu yaptık.

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Kendi deyimi ile adrese teslim yaptığı ihaleler ile Ankara'ya tek bir çivi çakmadan ABB'yi borç batağına sürükleyen Yavaş, 5 yıllık hizmet süresi boyunca da Ankara'ya sıfırdan sadece iki tane park yapabilmiş bir yöneticidir. Kendi döneminden önceki yapılan projelere sahip çıkmayan Yavaş, halkın hakkını da yandaşlarına kanunsuz bir şekilde görevini kötüye kullanarak peşkeş çekmiştir." dedi.

"YÖNETMELİĞE RAĞMEN PARKI KURUYEMİŞCİYE PEŞKEŞ ÇEKTİ"

Yalçın şöyle devam etti: "Ankara'nın Çankaya ilçesi, Cevizlidere Mahallesi'nde bulunan ve bölge halkına ait olan, çoluk çocuğun oyun alanı olarak kullandığı bin 500 metrekarelik parkın tamamını peşkeş çektiğini anladık. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19'uncu maddesi hükmünde yer alan 'Park alanlarında Encümen kararıyla Bin metrekare ve üzeri parklarda ahşap veya hafif yapı malzemelerinden yapılmak, kat adedi 1'i, yüksekliği 4.50 metreyi ve açık alanları dâhil taban alanları toplamda yüzde 3'ü, her birinin alanı 15 metrekareyi geçmemek kaydıyla çay bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi, parkın ihtiyacı için gerekli olan asgari ölçülerdeki trafo, parkın işlevini bozmayacak şekilde beton veya betonarme temel içermeyen spor aletleri, yapılabilir.' ifadelerine rağmen Yavaş, bu parkı 3 Milyon 300 bin TL'ye tamamını son zamanlarda açmakta olduğu büyük şubelerle dikkat çeken bir kuruyemiş markasına peşkeş çekti.

Bahsettiğim 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19'uncu maddesi hükmüne göre Sayın Yavaş söz konusu parkın sadece yüzde 3'ünü yanı değerlendirebilecekken kanunlara aykırı hareket etmiştir. Avukat bir kişinin kanunları böyle, yönetmelikleri, yasaları ihlal etmesi böyle şerefli bir mesleği icra eden diğer meslek erbaplarına olan güveni sarsmaktadır. Yavaş hakkında derhal harekete geçilmelidir. Soruşturma başlatılmalıdır"