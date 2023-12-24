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Gündem Ankara'da Büyük Gazze yürüyüşü!
Gündem

Ankara'da Büyük Gazze yürüyüşü!

Yeniakit Publisher
2023-12-24 20:44:00 - 2023-12-24 20:45:15

Ankara Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde buluşan STK'larla vatandaşlar, Gazze için büyük yürüyüş düzenledi.

AKM metro istasyonunda buluşan grup, Anadolu Meydanı’na yürüdü.

Protestoya katılanlar, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 kahraman Türk askeri için ve Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında şehit olanlar için dua etti. Duanın ardından PKK terör örgütü tarafından şehit edilen askerlerimizin isimleri okundu.

Yürüyüş sırasında "Hamas’a selam, direnişe devam""Katil Amerika Orta Doğu’dan defol""Zulme karşı omuz omuza", "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Ayrıca, yürüyüşe mesleki kıyafetleriyle katılan gazeteci, avukat ve sağlıkçılar da İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybeden meslektaşlarını andı.

Birlikte 'mücadele' çağrısı yapıldı!

Yürüyüşün Anadolu Meydanı’nda tamamlanmasının ardından bir de miting düzenlendi. Kur'an tilaveti ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mitingde, sanatçı Yücel Arzen sahne aldı. O sırada ise mitinge katılan binlerce vatandaş, ezgilere Türk ve Filistin bayraklarını sallayarak eşlik etti.
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Mitingin sonunda okunan bildiride, Gazze’nin 78 gündür bombalandığına ve birçok Filistinlinin enkaz altında kaldığına dikkat çekilerek, ABD’nin de bu saldırıda İsrail’in ortağı olduğu vurgulandı.

Ayrıca, Batı medeniyetinin iki yüzlü olduğunun altı çizilen bildiride, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıların son bulması için hep birlikte mücadele edilmesinin gerekliliği yinelendi.

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