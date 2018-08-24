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Ankara'da bir kafeye silahlı saldırı! 2 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1'i kafe müdürü 2 kişi yaralandı. Polis her yerde saldırganları arıyor.

24 Ağustos 2018 Cuma 20:05
Ankara'da bir kafeye silahlı saldırı! 2 yaralı

Olay, saat 18.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki Kavaklıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi, Bestekar Sokak'taki bir kafeye girdi. Şahısların kafeye girmesinden kısa bir süre sonra silah sesleri duyuldu. Burada kafe müdürü Anıl Y.'yi silahla yaralayan şahıslar, kafeden çıkmaları sırasında dışarıda bulunan vale Aydın D.'ye de ateş etti. Aydın D.'yi de silahla yaralayan saldırganlar, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

SALDIRGANLARIN EŞKAL BİLGİLERİ ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, şahısların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olay yerine şerit çekerek kapatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Kaçan zanlıların eşkal bilgilerini alan polis, şahısların yakalanması için alarm durumuna geçti. Olay yeri inceleme polisleri ise etraftaki deliller üzerine çalışma yaptı.

Görgü şahidi vatandaşlar, saldırının ardından 2 kişinin ellerinde silahla Akay Kavşağı istikametine doğru kaçtığını gördüklerini söyledi.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 20:05
  1. Aydın
  2. Ankara
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  6. yaralılar var

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