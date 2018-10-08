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Ankara'da belediye otobüsü park halindeki otomobillere girdi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kontrolden çıkan belediye otobüsü iki otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:40
Ankara'da belediye otobüsü park halindeki otomobillere girdi

Alınan bilgiye göre, Başak Mahallesi Avşar Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BE 1968 plakalı belediye otobüsü, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarptı.

Kazada, otobüs ve otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 17:40
  1. Ankara
  2. belediye otobüsü kaza

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