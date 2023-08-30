Ankara'da bazı yollar 5 günlüğüne trafiğe kapatıldı!

Ankara'da 30 Ağustos-3 Eylül arasında "TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından 30 Ağustos - 3 Eylül 2023 tarihleri arasında Ankara Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde yapılacak 'TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali' ile ilgili olarak;

İhtiyaç olması halinde 30 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arası saat 07.00'den itibaren ziyaretlerin bitimine kadar;

Etiler Caddesi'nin; Ankara Ayaş Yolu Bulvarı ile Fabrika Caddesi arasında kalan bölümü ile buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü, Etiler Caddesi'ne Ankara Ayaş Yolu Bulvarı ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarından bağlanan yolların/varyantların tamamı çift yönlü, 2453. Cadde'nin; Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Başkentray tren yolu üst geçit arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü, 2473. Cadde'nin; 2453 Cadde ile 2474. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü olarak, Araç trafiğine kapatılacaktır.

Kapatılacak bu yollar nedeniyle Teknofest etkinliği için Etiler Caddesi ziyaretçi otopark alanına özel araçları ile gelmek isteyenler;

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Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden İstanbul Yolu, Şaşmaz Bulvarını takiben Türk Kızılayı Caddesini takiben, Ayaş Ankara Yolu Bulvarı üzerinden Meva Şehir yan varyantından Çevre Yoluna katılarak İstasyon Caddesini takiben, etkinlik alanına ulaşabilirler.

Ayrıca TEKNOFEST'in Resmi Web sitesinden duyurusu yapılan otoparklara araçlarını bırakan ziyaretçilerin, etkinlik alanına ulaşım için alternatif olarak ring araçlarını ve toplu ulaşım araçlarını kullanmaları tavsiye olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (İLKHA)