Ankara'da askeri kışlada patlama Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladığı, yaralıların olduğu öğrenildi.

Bugün saat 19.00 sıralarında Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu'na bağlı Sakarya Kışlası'nda patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu bildirilirken, patlamanın mühimmattan kaynaklandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklama şöyle; "Polatlı/Ankara’da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında, ilk bilgilere göre, icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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