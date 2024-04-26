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Yerel Ankara'da aranan 877 kişi gözaltına alındı
Yerel

Ankara'da aranan 877 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-04-26 16:08:00 -
Ankara'da aranan 877 kişi gözaltına alındı

Ankara'da son bir haftada yapılan çalışmalarda farklı suçlardan aranan 877 kişi yakaladı.

Ankara'da son bir haftada yapılan çalışmalarda farklı suçlardan aranan 877 kişi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 19-25 Nisan tarihleri arasında kent genelinde denetim yapıldığı bildirildi.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 877 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, yakalananlar arasında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 17, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 40, 5 yıla kadar hapis cezası olan 291 ve ifadeye yönelik aranan 524 kişi bulunduğu kaydedildi.
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