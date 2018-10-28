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Ankara'da akılalmaz olay! Suriyeli çocuk kafası parçalanmış şekilde bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki ormanlık alanda kafası parçalanarak öldürülmüş Suriye uyruklu bir erkek çocuğunun cesedi bulundu.

28 Ekim 2018 Pazar 09:41
Ankara'da akılalmaz olay! Suriyeli çocuk kafası parçalanmış şekilde bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki ormanlık arazide kafası parçalanarak öldürülmüş Suriye uyruklu bir erkek çocuğuna ait ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Doğantepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde ormanlık arazide kafası parçalanmış çocuk cesedi olduğunu gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden Cumali Elselim (15) adına düzenlenmiş kimlik belgesi çıkan çocuk cesedinde inceleme yapan polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 09:41
  1. Ankara
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