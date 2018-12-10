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Ankara'da aile boyu hırsızlık! Ev bakma bahanesiyle...

Başkent Ankara'da 16 ayrı adrese girerek evlerden yüklü miktarda ziynet eşyası ile çok sayıda laptop, tablet, televizyon gibi elektronik eşyası çalan hırsız karı-koca olaylarda kullandıkları araçla yakalandı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:37
Ankara'da aile boyu hırsızlık! Ev bakma bahanesiyle...

Başkentte meydana gelen hırsızlık olaylarıyla İlgili Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık bürosu ekiplerince yapılan çalışmalar ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu 16 evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen E.K., eşi Y.K. ve Y.K.'nın teyzesi S.E. olaylarda kullandıkları otomobil ile geçtiğimiz hafta yakalandı. Vatandaşların adeta korkulu rüyası haline gelen ve aile boyu hırsızlık yaptıkları ortaya çıkan şüphelilerin evlere pencere ya da oda kapılarını zorlayarak girdikleri belirlendi.

Çocukları kullanmışlar

Girdikleri evlerden çok sayıda laptop, tablet, televizyon gibi elektronik eşyası ile para ve para edecek ne varsa çaldıkları belirlenen karı-koca hırsızın bazı hırsızlık eylemlerinde çocuklarını da kullandığı öğrenildi. Şüpheli E.K.-Y.K. çiftinin teyzesi S.E.'yi ise yanlarına alarak kiralık ev arama bahanesiyle keşfe çıktıkları tespit edildi. Şüphelilerin eylemlerini havanın kararmasıyla birlikte gerçekleştirdiği, keşif yaptıkları adreslere balkon ya da pencereden girerek özellikle değerli ziynet eşyalarını hedef aldıkları belirtildi.

Sürücü belgesini bile çalmışlar

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 8 adet bellek, 21 adet SD micro hafıza kartı, 23 adet tesbih, 2 adet power bank, 1 adet fotoğraf makinası, 3 adet kol saati, 5 adet çanta, evden çalınan ve üzerine şüphelilerden Y.K.'nın fotoğrafının yapıştırıldığı bildirilen sürücü belgesi, kuru sıkı tabanca, tornavida ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Hırsızlık bürosu ekiplerince gözaltına alınan çiftten E.K.'nın, hakkında işlem yapılan 16 olay haricinde çeşitli suçlardan 10 olaya karıştığı, eşi Y.K.'nın da karıştığı farklı olaylardan 8 suç kaydının olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K.- Y.K. çifti tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:37
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  2. hırsızlık
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