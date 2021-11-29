Ankara'da Afganistanlı 30 kaçak yakalandı

Yeni Akit ANKARA

Ankara Emniyeti Ankara’da 30 kaçak Afganlı yakalayarak sınır dışı edilmeleri için işlem başlattı.

Son günlerde artarak devam eden Afganlı göçmenlerin yasadışı yollarla Türkiye’ye girmesi güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Başkent’in Mamak ilçesinde düzenlediği operasyonda 30 Afganlı kaçak göçmen ve yasadışı kaçak göçmenleri ülkemize getiren bir göçmen kaçakçısını yakaladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce, 27.11.2021 günü Mamak ilçesinde yapılan uygulamada Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen ile şahısları ilimize getiren 1 şüpheli yakalanmıştır. Yabanci şahısların sinir dişi edilmeleri için gerekli işlemler başlatılmış, şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.” ifadelerini kullanarak, göçmenlerin sınır dışı edilmek için yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.