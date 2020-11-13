Ankara'da açık alanda sigara denetimi yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sigara içilmesi yasaklanan açık alanlarda denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, salgının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti.

Valiliklere gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge kapsamında, tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.

Ankara'da polis ekipleri, Kızılay meydanı ve çevresinde denetim yaptı. Yasağın ilk gününde uygulamadan memnun olanlar kadar şikayet eden vatandaşlar da oldu.

Denetimler kapsamında Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yasağa uymayan vatandaşlara cezai işlem uygularken, sigara yasağından haberi olmayanlar ise uyarıldı.

Ceza yazılan bazı vatandaşlar, uygulamaya tepki gösterirken, bazı vatandaşlar ise yasağı destekledi.

Kızılay'da esnaflık yapan Ramazan Başaran, yasağı desteklediğini belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemizde ve dünyamızda yaşanan bu sıkıntının çözümü belli. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına bu önlemin de eklenmesini çok olumlu buluyoruz. Çünkü sokakta gezen insanlar, sigara içme adı altında maske kullanımını çok askıya alıyorlar. Neticede bu virüs hepimizi etkiliyor ve son zamanlarda tüm dünyada hasta sayısının çok arttığını görüyoruz. Geç kalınmış bir karar olduğunu düşünüyorum, bu önlemin daha önce alınması daha yerinde olabilirdi. Bölge esnafı olarak, yasağın başladığı andan itibaren bu uygulamaya destek veriyoruz. Maske kullanımının sigara içimine bağlı olarak aksatılmasının önüne geçildiğini düşünüyoruz."

Genelgeyi dün akşam okuduğunu ifade eden Kadir Peker ise sigara kullanmayan biri olarak yasağı olumlu bulduğunu ifade ederek, "İnsanlar sigara içme bahanesiyle maskelerini çenelerinin altına indiriyor. Ayrıca ben sigara dumanının virüsün yayılmasında etkili olduğuna inanıyorum. İnsanlar sigarayı bahane ederek maskelerini takmıyordu. Bence yerinde bir karar, devletimizi bu konuda destekliyoruz." dedi.

Çevredeki bazı vatandaşların yasağa uymadığını gözlemlediklerini ifade eden Peker, "Görevli arkadaşlar bu çevrede geziyor, cezai işlem ve uyarılarını yapıyorlar. İnşallah bu caydırıcı olur ve vatandaşlar gerekli önlemleri alırlar." şeklinde konuştu.

Bu arada vatandaşlar, bulundukların ilçelerde sigara içmenin yasak olduğu açık alanların listesine kaymakamlıkların internet sitesinden ulaşabilecek.