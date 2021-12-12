Ankara’da 60 günde 939 FETÖ üyesi yakalandı

İtirafçıların 840’ı FETÖ üyesini daha deşifre ettiğini ve bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Muğla ve Çanakkale'de ise firari FETÖ üyelerini yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalıştığı belirlenen şebeke teknik ve fiziki takibin ardından dün operasyon düzenlendi. Yakalanan 10 kişiden S.İ, A.Ç, C.U. E.V, A.S. ve O.A, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.