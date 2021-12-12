Ankara’da 60 günde 939 FETÖ üyesi yakalandı
Ankara Emniyetinin Twitter hesabından yaptığı açıklama ile, 1 Ekim-30 Kasım 2021 tarihleri arasında FETÖ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 939 kişinin yakalandığını ve bu kişilerden 339’unun itirafçı olduğunu duyurdu.
İtirafçıların 840’ı FETÖ üyesini daha deşifre ettiğini ve bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Muğla ve Çanakkale'de ise firari FETÖ üyelerini yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalıştığı belirlenen şebeke teknik ve fiziki takibin ardından dün operasyon düzenlendi. Yakalanan 10 kişiden S.İ, A.Ç, C.U. E.V, A.S. ve O.A, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.