  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ankara'da 30 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

Ankara'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'da 30 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 16:16:00 -
Ankara'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 30 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin, Mamak ilçesinde yaptığı uygulamada, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Düzensiz göçmenlerin kaçak geçişini organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asgari ücret belli oluyor! İşte masadaki rakam
Ekonomi

Asgari ücret belli oluyor! İşte masadaki rakam

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına çok az bir süre kaldı. Sayılı günler kala masadaki rakam da belli oldu.
Çinli yatırımcılar o ilimizi hedefliyor
Ekonomi

Çinli yatırımcılar o ilimizi hedefliyor

Çinli iş insanları yatırım için Gaziantep'i radarlarına aldı. Çinli iş insanlarının Gaziantep'in doğunun İstanbul'u olduğunu düşünüyor...
Irkçı Tanju ile PKK sevici Canan arasında kavga!
Siyaset

Irkçı Tanju ile PKK sevici Canan arasında kavga!

Irkçı uygulamalarıyla büyük tepki çeken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, PKK yanlısı ve Ermeni Soykırımı safsatasıyla bilinen CHP İ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay