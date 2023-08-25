  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul depreminde Beylikdüzü, Ataşehir, Esenyurt..! Şükrü Ersoy'dan canlı yayında kritik uyarılar, iddiası ve o ilçeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

Emekliye yeni zam! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için düzenleme geliyor: 2 Bakanlık harekete geçti

Hollanda yeni bir sorunla karşı karşıya! Karar alan mahkeme: İsrailli komutanlar, askerler ülkemizde yargılanamaz!

Türk İHA'larına karşı İsrail'den İHA alan Yunanistan hayatının şokunu yaşadı! Her şey bir anda oldu

CHP'li belediyenin sır gibi sakladığı Tarkan konserinin bedeli belli oldu! 1.5 saat için toplam...

Herkes araba almak için Eylül ayını beklesin! Dikkat çeken indirim var: Fiyatını duyan şaka sandı, gerçek çıktı! Bakın kaç TL?

Boya fabrikası küle döndü! Ekipler olay yerinde

Fatih Tezcan tahliye edildi

"Esenyurt'ta 100 metrekare yerim var" diyen Cübbeli Ahmet Hoca'nın yeri bakın kaç metrekare çıktı
Yerel Ankara’da 1 milyon lira değerinde etil alkol operasyonu
Yerel

Ankara’da 1 milyon lira değerinde etil alkol operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-08-25 23:30:00 -
Ankara’da 1 milyon lira değerinde etil alkol operasyonu

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskın sonucu piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 308 bidon etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürütülen çalışmalarda, merdiven altı tabir edilen yöntemlerle üretilen etil alkol ve alkol yapımında kullanılan aroma/kit satışı yaptığı belirlenen şahısların bilgilerinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Perşembe günü ekipler tarafından Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde yer alan 2 iş yerine düzenlenen baskın sonucunda, piyasa değeri 1 milyon 147 bin lira olan, 308 bidon içerisinde bin 540 litre etil alkol ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerle ilgisi olan şüpheli 4 şahıs yakalanarak gerekli adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23