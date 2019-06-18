Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı Türkiye'nin ilk LEED-GOLD sertifikalı istasyonu oldu

İSTANBUL (AA) - Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, Amerikan Yeşil Binalar Derneği (USGBC) tarafından düzenlenen ve dünyanın en prestijli yeşil bina sertifikasyonu olan LEED-GOLD sertifikasını aldı.

Limak Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, 2013 yılında tasarımına başlanan ve LEED GOLD sertifikası hedefi ile yola çıkılan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı Projesi; tasarım, inşaat ve devreye alma aşamalarında LEED sertifikasının birçok farklı gerekliliklerini sağlayarak, LEED-CS (Çekirdek ve Kabuk) kategorisinde GOLD derecesi almaya hak kazandı ve Türkiye'nin LEED sertifikalı ilk tren istasyonu oldu.

Proje aynı zamanda 2019 itibarı ile Türkiye'nin, Avrupa'da en fazla LEED sertifikalı binalar istatistiğinde 1 numaraya yükselmesine de katkıda bulundu.

TCDD'nin düzenlemiş olduğu ihale sonucu, Cengiz, Limak ve Kolin şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum tarafından Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan ve halen işletmesi devam eden projede tren garının yanı sıra 134 odalı bir otel, 164 mağazadan oluşan bir AVM ve 4.500 metrekare ofis alanı bulunuyor. Günlük 50 bin yolcuya hizmet verme kapasitesine sahip olan garda 6 adet peron ve 26 adet bilet gişesi yer alıyor.

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın en fazla dikkati çeken özelliklerinden bir tanesi Yağmur Suyu Toplama Sistemi. Çatıya düşen yağmur suyunun toplandığı 240 ton kapasiteli 2 adet su deposu bulunan projede, yağmur suları filtrasyondan geçirildikten sonra hem peyzaj sulamasında, hem de klozet rezervuarlarında yeniden kullanılıyor.

Bu sisteme eklenen verimli armatürler ve çift basmalı rezervuarlar ile birlikte Amerikan standartlarındaki bir binaya oranla toplamda yüzde 56 su tasarrufuna ulaşılabiliyor.

Yeşil Bina kriterlerinin en başında gelen unsurlardan olan enerji verimliliği açısından özel olarak tasarlanan gar binasında, gün ışığından maksimum oranda faydalanmak açısından çatıda ışık alabilecek büyük alanlar bırakıldı.Bina içindeki civa içermeyen aydınlatma armatürlerinin otomasyon sistemi ile entegrasyonu sayesinde gün ışığı miktarına göre yanması sağlanarak, gün içinde daha az enerji tüketimi ve önemli seviyede enerji verimliliği sağlandı.

Cephe tasarımında ısı iletim katsayısı düşük olan teknolojik camlar kullanılırken, ısıtma, soğutma sistemleri ve kullanılan pompalar da enerji verimliliği yüksek modellerden seçildi.Yapılan Enerji Simülasyonu sonucunda, Amerikan standartlarına uygun yapılan referans bir bina ile kıyaslandığında enerjinin yüzde 14,6 daha verimli kullanıldığı ve havalandırma kanallarından verilen havanın standartlardan yüzde 30 daha temiz olduğu kanıtlandı.

6 adet elektrikli araç şarj istasyonu bulunan 1850 araç kapasiteli kapalı ve 60 araç kapasiteli açık otoparkta ayrıca çevre bilinci ile bisiklet kullanımını teşvik amacı ile bisiklet park yerleri de yer alıyor.İnşaat sürecinde uygulanan atık yönetimi politikasının işletme aşamasında da aynı hassasiyetle devam ettirildiği projede, bina içinde konumlanan kutular vasıtasıyla geri dönüşüm sağlanmakta.

Binanın her iki ucunda ve ortasında yer alan açık alanlara ek olarak bina içinde birçok farklı şekilde konumlanmış ağaçlar ve yeşil alanlar ile bina kullanıcılarına doğal bir ortam da yaratıldı.