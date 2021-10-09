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Yaşam Ankara yollar neden kapalı? Ankara hafta sonu kapalı olan yollar?
Yaşam

Ankara yollar neden kapalı? Ankara hafta sonu kapalı olan yollar?

Ankara cumartesi pazar günü kapalı olan yollar | Hafta sonu Ankara'da gerçekleştirilecek etkinlikler sebebiyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Vatandaşlar hangi yolların kapalı olacağını, alternatif güzergâhları araştırmaya başladı. Peki, Ankara'da yollar neden ne zamana kadar kapalı?

Yeniakit Publisher
2021-10-09 09:30:00 -
Ankara yollar neden kapalı? Ankara hafta sonu kapalı olan yollar?

9-10 Ekim Ankara kapalı yollar | Ankara'da hafta sonu gerçekleştirilecek bazı etkinlikler sebebiyle yollar kapalı olacak. Peki, hangi yollar kapalı olacak?

Ankara yollar neden kapalı? Ankara hafta sonu kapalı olan yollar?

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara Spor Salonu ve Tren Garı Kavşağı'ndaki etkinlikler dolayısıyla yarın saat 06.00'dan, pazar günü ise saat 07.30'dan etkinlikler tamamlanana kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Hipodrom Caddesi'ne çıkış yan varyantlarının araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

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