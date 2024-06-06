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Gündem Ankara yine sele teslim! Başkent 5 dakikada suya gömüldü
Gündem

Ankara yine sele teslim! Başkent 5 dakikada suya gömüldü

Yeniakit Publisher
2024-06-06 23:59:00 - 2024-06-07 00:00:14
Ankara yine sele teslim! Başkent 5 dakikada suya gömüldü

Ankara’da sıcak hava yerini yağışı bıraktı. Kısa süreli sağanak yağış başkenti sular altında bıraktı.

Sağanak yağış Ankara'da akşam saatlerinde başladı.

Gök gürültüsü ve şimşeklerin eşlik ettiği yağmur yaklaşık 5 dakika sürdü.

Kısa sürede şehir göle döndü!

Şehir yine sele teslim!

Hemen her yağmurda sular altında kalan Ankara, yine sele teslim oldu.

Yağışta, trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.
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