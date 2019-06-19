Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. 2019 YSK sınavına giren adayları bundan sonra YKS sınav sonuçları ile YKS 2019 puanlarına göre üniversite tercih süreci bekliyor. Öğrenciler hayalindeki üniversiteye girmek için ÖSYM’nin üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ve elde edilen puanla hangi üniversiteye gireceklerini araştırmaya başlayacak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bölümleri 2019, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi başarı sıralaması…

Üniversite hayalı kuran milyonlarca üniversite adayı 2019 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmekte. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS sınavına girdi. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bölümleri, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2018 2019, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bölümleri 2019. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması...

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO Yerel Yönetimler taban puanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO İşletme Yönetimi taban puanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Yaşlı Bakım taban puanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon taban puanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi MYOHalkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Biyomedikal Cihaz Teknolojisi taban puanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri taban puanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi MYOGrafik Tasarımı taban puanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi MYOBilgisayar Programcılığı taban puanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Elektronörofizyoloji taban puanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları YÖK atlas için tıklayınız

Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Harran Üniversitesi taban puanları 2019

Trabzon Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Beykent Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Uşak Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Ankara Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Marmara Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

İstanbul Aydın Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Uludağ Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Trakya Üniversitesi YÖK atlas 2019 taban puanları

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban puanları 2019

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) taban puanları 2019

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) taban puanları 2019

Düzce Üniversitesi taban puanları 2019

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2019 taban puanları ÖSYM

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2019 taban puanları

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019 taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri

Abdullah Gül Üniversitesi 2019 taban puanları