0553 313 94 23

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. 2019 YSK sınavına giren adayları bundan sonra YKS sınav sonuçları ile YKS 2019 puanlarına göre üniversite tercih süreci bekliyor. Öğrenciler hayalindeki üniversiteye girmek için ÖSYM’nin üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ve elde edilen puanla hangi üniversiteye gireceklerini araştırmaya başlayacak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bölümleri 2019, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi başarı sıralaması…

19 Haziran 2019 Çarşamba 21:46
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. 2019 YSK sınavına giren adayları bundan sonra YKS sınav sonuçları ile YKS 2019 puanlarına göre üniversite tercih süreci bekliyor. Öğrenciler hayalindeki üniversiteye girmek için ÖSYM’nin üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ve elde edilen puanla hangi üniversiteye gireceklerini araştırmaya başlayacak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bölümleri 2019, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi başarı sıralaması…

Üniversite hayalı kuran milyonlarca üniversite adayı 2019 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmekte. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS sınavına girdi. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bölümleri, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2018 2019, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bölümleri 2019. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması...

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO Yerel Yönetimler taban puanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO İşletme Yönetimi taban puanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Yaşlı Bakım taban puanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon taban puanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi MYOHalkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Biyomedikal Cihaz Teknolojisi taban puanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri taban puanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi MYOGrafik Tasarımı taban puanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi MYOBilgisayar Programcılığı taban puanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Elektronörofizyoloji taban puanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları YÖK atlas için tıklayınız

Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Harran Üniversitesi taban puanları 2019

Trabzon Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Beykent Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Uşak Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Ankara Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Marmara Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

İstanbul Aydın Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Uludağ Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Trakya Üniversitesi YÖK atlas 2019 taban puanları

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban puanları 2019

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) taban puanları 2019

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) taban puanları 2019

Düzce Üniversitesi taban puanları 2019

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2019 taban puanları ÖSYM

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2019 taban puanları

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019 taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri

Abdullah Gül Üniversitesi 2019 taban puanları

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 21:46
  1. yıldırım beyazıt üniversitesi taban puanları 2019
  2. ankara yıldırım beyazıt üniversitesi taban puanları 2019
  3. ankara üniversitesi taban puanları
  4. yıldırım beyazıt üniversitesi yeni açılan bölümler
  5. hacettepe üniversitesi taban puanları
  6. gazi üniversitesi taban puanları
  7. ankara üniversitesi taban puanları 2019
  8. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milano'daki Türklerin yaşam öyküsü fotoğraflarla anlatıldı
    1. Milano'daki Türklerin yaşam öyküsü..
    2. "15 milyonu bir göreceğim, hiçbirini..
    3. Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım..
    4. Sala'nın ölümüyle ilgili bir kişi..
    5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    6. Hangi ayda, hangi meyve tüketilmeli |..
    7. Dünyaca ünlü kanaldan 20 traktör atık..
    8. Ukrayna'da 2014'te düşürülen Malezya..
    9. Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı..
    10. "Çambaşı Yaylası'nın adının dört..
    11. Şerefiye Sarnıcı’ndaki “Taşın..
    12. Tayland'ın yeni kabinesi bu ay içinde..
    13. Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon son..
    14. Sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu?..
    15. Nikola Kalinic 100. maçına çıktı
    16. Turistler yalın ayak yağmurdan kaçtı
    17. Kaşıkçı'nın nişanlısından "Washington..
    18. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    19. TOKİ’de trafo patladı
    20. "İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yiz..
    21. Cezayir'deki gösterilerde sadece..
    22. Sakarya'da sağanak etkili oldu
    23. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    24. Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve..
    25. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi..
    26. "Baskılara boyun eğmeyin"
    27. İSKİ, Türkiye’nin en büyük 3. meydan..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kırmızı, gri,..
    29. Yatağan’da kaza: 14 yaralı
    30. Ali Koç ve Semih Özsoy takımlarını..
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu