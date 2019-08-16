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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademik personel alım ilanı başvuru tarihi ve başvuru şartları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademik personel alımı ilanı yayınladı. Ankara Yıldırım Beyazıt öğretim üyesi alım ilanına başvuracakların lisans mezunu olmak, At Antrenörlüğü ve Nalbantlık Önlisans programlarından mezun olmak ve belgelendirmek şartıyla 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olma özelliğine sahip öğretim görevlisi alımı yapıyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:06
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademik personel alım ilanı başvuru tarihi ve başvuru şartları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademik personel alımı ilanı yayınladı. Ankara Yıldırım Beyazıt öğretim üyesi alım ilanına başvuracakların lisans mezunu olmak, At Antrenörlüğü ve Nalbantlık Önlisans programlarından mezun olmak ve belgelendirmek şartıyla 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olma özelliğine sahip öğretim görevlisi alımı yapıyor.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı alınacaktır.

İstenilen belgeler

1- Dilekçe (https://aybu.edu.tr/pdb/content_detail-257-542-duyurular.html?src=0)

2- Özgeçmiş.

3- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Lisans diplomasının veya Geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı. (yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)

6- Lisans transkript belgesi.(onaylı)

7- 2 adet fotoğraf.

8- ALES Belgesi.

9- Tecrübe Gösterir Belge (Tecrübe veya Çalışma Şartı Aranan İlanlarda Getirilecektir. Onaysız Belgeler Kesinlikle Kabul Edilmeyecektir.)

10- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir.

3- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

3- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

Öğretim Görevlisi Sınav Takvimi

Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Ön Değerlendirme Tarihi : 04/09/2019

Sınav Giriş Tarihi : 06/09/2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 09/09/2019

İlan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:06
  1. İstanbul
  2. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademik personel alım ilanı başvuru tarihi ve başvuru şartları
  3. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

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