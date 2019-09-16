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Ankara ve Taşkent kardeş şehir oldu

- Özbekistan'ın başkenti Taşkent ile Ankara arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:07
Ankara ve Taşkent kardeş şehir oldu

TAŞKENT (AA) - Ankara ile Özbekistan'ın başkenti Taşkent, imzalanan protokolle "Kardeş Şehir" oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve beraberindeki heyet, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da Taşkent Valisi Cihangir Artıkhocayev ile bir araya geldi.

Görüşmede, Yavaş, Taşkent'te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, heyetinde Belediye Meclisinde yer alan tüm siyasi partilerin temsilcilerinin bulunduğunu hatırlattı.

Taşkent ile Ankara arasındaki "Kardeş Şehir" protokolünün göreve gelmesinin ardından imzaladığı ilk kardeş şehir protokolü olacağına vurgu yapan Yavaş, kararın, Belediye Meclisindeki tüm partilerin oybirliğiyle alındığını belirtti.

Yavaş, iki ülke liderleri arasında kurulan yakın dostluk ve iş birliği anlayışının yerel düzeyde de uygulanacak olmasından büyük heyecan duyduklarını ifade ederek, iki şehrin belediye başkanları düzeyinde iki yılda bir araya gelerek iş forumları, kültür günleri ve bilimsel sempozyumlar düzenleyerek aralarındaki ilişkiyi geliştirebileceklerini kaydetti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırlarında Özbekistan, Taşkent, Semerkant ve Buhara isimlerinin 34 cadde ve sokağa verilmiş olduğunu anımsatan Yavaş, bunun Özbekistan'ın Türk halkının gönlündeki özel yerini ortaya koyduğunu belirtti.

Yavaş ayrıca, Ankaragücü ile Taşkent'in önde gelen futbol kulübü arasında bir hazırlık maçı yapmayı önerdi.

- "Türkiye ile iş birliğimizi daha derinlere götürmemiz gerektiğini gördük"

Taşkent Valisi Artıkhocayev de son dönemde Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin çok hızlı geliştiğini, iki ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretlerinin ikili ilişkileri üst düzeye çıkardığını söyledi.

Taşkent Valisi olarak göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini İstabul'a yaparak Türk iş adamlarıyla görüştüğünü aktaran Artıkhocayev, Türkiye ve Türk işadamlarıyla iş birliğinin geliştirilmesine ayrıca önem verdiklerini, son olarak da Gebze Organize Sanayi Bölgesi ile imzaladıkları anlaşma kapsamında 100 hektarlık arazi tahsis ettiklerini kaydetti.

Artıkhocayev, "Bu görüşmede Türkiye ile iş birliğimizi ve dostluğumuzu daha derinlere götürmemiz gerektiğine bir kez daha tanık olduk." dedi.

Yavaş'ın Ankara isminin Taşkent'teki bir caddeye verilmesi önerisi hakkında Artıkhocayev, bu konu üzerinde çalışacaklarını kaydederek, "Ancak bir şartım olacak. Ankara isminin verileceği caddeyi Türk iş adamları inşa etsinler. O caddeye adım attığımızda Türkiye'nin kokusu, ortamı hissedilsin." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin sonunda Yavaş ve Artıkhocayev, Ankara ve Taşkent’in "Kardeş Şehir" ilan edilmesine ilişkin protokolü imzaladı.


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:07
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  6. Taşkent Valisi Cihangir Artıkhocayev
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