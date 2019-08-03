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Ankara ve Diyarbakır’dan sonra şimdi de İstanbul! İstanbul Sözleşmesi’nin tehlikeleri halka anlatılıyor

İstanbul Sözleşmesi’nin aileyi ve neslin geleceğini olumsuz etkilediğini savunarak çalıştaylar ve mektup eylemleri gerçekleştiren Türkiye Aile Meclisi, İstanbul Sözleşmesi’nin zararları hakkında toplumu bilinçlendirmek adına şimdi de basın açıklamaları düzenliyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:41
Ankara ve Diyarbakır’dan sonra şimdi de İstanbul! İstanbul Sözleşmesi’nin tehlikeleri halka anlatılıyor

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr  Eşcinselliği meşrulaştıran, aile yapısına zarar veren ve bu özellikleri ile toplumun geleceğini tehdit eden İstanbul Sözleşmesi’nin iptalini isteyen Türkiye Aile Meclisi ve bu düşünceyi destekleyen 1453 cemiyet, sözleşmenin zararları hakkında toplumu bilinçlendirmek adına basın açıklamaları düzenliyor. Ankara ve Diyarbakır’da basın açıklamaları dün Cuma namazı sonrası düzenlenirken, İstanbul’da, Yeniden Refah Partisi ve Türkiye Aile Meclisi’nin ortaklaşa düzenleyeceği cennet yürüyüşü bugün gerçekleştirilecek.

“Daha fazla geç kalınmadan bu yanlıştan dönülmelidir!”

Ankara’da düzenlenen basın açıklaması, sokak eylemlerinde süren yasak nedeniyle kapalı alanda gerçekleştirilirken, Türkiye Aile Meclisi adına konuşan Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır, “Sözleşme, insanın kimlik ve kişilik kazandığı aileye karşı bir komplo olarak algılanmaya başlamıştır. Daha fazla geç kalınmadan devletimizin bu yanlıştan dönmesini ‘İstanbul Sözleşmesi Nas Değildir Feshediyoruz’ diyerek uygulamaya geçmenizi ümit ediyor, tüm yetkilileri ve önce AİLE şiarına inanan vicdan sahiplerini AİLE konusunda azami bir hassasiyetle yaklaşmaya ve acil önlem almaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“2020 yılının ‘aile yılı’ ilan edilmesini talep ediyoruz”

Diyarbakır’da düzenlenen basın açıklaması Ulu Cami önünde gerçekleştirildi. Türkiye Aile Meclisi Güneydoğu Bölge Başkanı Eyüphan Kaya’nın okuduğu dua ile başlayan basın açıklamasının ikinci bölümünü de Memur-Sen Diyarbakır Eski Başkanı Hasan Yosunkaya dile getirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2020 yılının aile yılı olarak ilan edilmesi, bu konuda bir seferberlik başlatarak ailenin önemini anlatılması, gençlerimizin evliliğe teşvik edilmesi için kamu spotlarının yayımlanmasını, evlenenlerin imdadına koşup işlerini kolaylaştırılması, yeniden aile kavramımız hayatta karşılık bulması için çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz.

İstanbul’daki yürüyüş saat 21.00’da Küçükçekmece’de düzenlenecek

Yeniden Refah Partisi’nin de destekleriyle İstanbul’da faaliyetlerine devam eden Türkiye Aile Meclisi, İstanbul’da bu akşam saat 21.00’da bir yürüyüş düzenleyecek. Yürüyüşle birlikte İstanbul Sözleşmesi’nin tehlikelerine dikkat çekilecek ve halkta bilinç oluşturulacak. İmza kampanyasındaki ilk hedeflerinin 80 bin olduğunu belirten Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, “Şu ana kadar 18 bin imza topladık, 24 Kasım’a kadar da kampanyamız sürecek. Ülke dışında da çalışmalara başlayacağız.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:41
  1. Diyarbakır
  2. Ankara
  3. İstanbul Sözleşmesi
  4. Türkiye Aile Meclisi

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