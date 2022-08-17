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Gündem Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi vefat etti
Gündem

Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi vefat etti

Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin vefat etti. Şahin ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Kaynarca Koca Mezarlığı'na defnedilecek

Yeniakit Publisher
2022-08-17 19:35:00 -
Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi vefat etti

Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Nebahat Şahin'in cenazesi, yarın İstanbul'un Pendik ilçesindeki Kaynarca Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kaynarca Koca Mezarlığı'na defnedilecek

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