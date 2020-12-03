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Aktüel Ankara Valisi Şahin'den "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı
Aktüel

Ankara Valisi Şahin'den "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:43:49 -
Ankara Valisi Şahin'den "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Şahin, mesajında, "Engellilerimizin üreten, kendine yeterli, bağımsız bireyler olarak yaşamalarını sağlamak için toplumsal duyarlığımızın artmasına, farkındalık düzeyimizi yeniden değerlendirmemize vesile olan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

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