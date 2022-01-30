Ankara Valiliğinden vatandaşlara kritik uyarı

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden sonra ilimiz genelinde beklenen kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de, bu paylaşımı alıntılayarak "Yarın sabah saatlerinde trafiğe çıkacak hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz" dedi.