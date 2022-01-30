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Aktüel Ankara Valiliğinden vatandaşlara kritik uyarı
Aktüel

Ankara Valiliğinden vatandaşlara kritik uyarı

Ankara Valiliği, bugün akşam saatlerinden itibaren kent genelinde kar yağışı beklendiğini ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 14:10:00 -
Ankara Valiliğinden vatandaşlara kritik uyarı

 

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden sonra ilimiz genelinde beklenen kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de, bu paylaşımı alıntılayarak "Yarın sabah saatlerinde trafiğe çıkacak hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz" dedi.

 

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