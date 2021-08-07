Ankara Valiliği'nden 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre; Ankara'nın batısı ve kuzeyinde yer alan Polatlı, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Beypazarı ilçelerinde yarın öğleden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların orta kuvvette ve yer yer kuvvetli, metrekareye 10 ila 30 kilogram arası yağış düşeceğinin beklendiğinden meydana gelecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.



