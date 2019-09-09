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Ankara Üniversitesi profesör doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Ankara Üniversitesi akademik personel alımının yapılacağını duyurdu. Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanlarının ne zaman yayınlanacağını merak edenler Basın İlan Kurumu üzerinden Ankara Üniversitesi Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alımlarının yapılacağı ilan vesilesiyle öğrendi. Peki doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? Doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru şartları neler? Doçent doktor öğretim üyesi alımları nereye ve nasıl yapılacak? İşte Ankara Üniversitesi akademik personel alımlarına ilişkin detaylar.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:22
Ankara Üniversitesi profesör doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Ankara Üniversitesi akademik personel alımının yapılacağını duyurdu. Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanlarının ne zaman yayınlanacağını merak edenler Basın İlan Kurumu üzerinden Ankara Üniversitesi Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alımlarının yapılacağı ilan vesilesiyle öğrendi. Peki doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? Doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru şartları neler? Doçent doktor öğretim üyesi alımları nereye ve nasıl yapılacak? İşte Ankara Üniversitesi akademik personel alımlarına ilişkin detaylar.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan doçent ve doktor öğretim üyesi alım ilanında şu ifadelere yer verildi: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi başvuru belgeleri

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

- Özgeçmiş

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

- TC Kimlik No

- Fotoğraf (1 adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri (Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Doçent kadrosuna profesörlerin, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: 1 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

İlan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:22
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