  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri Soylu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri Soylu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 11:30:56 -
Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri Soylu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Ankara Üniversitesi (AÜ) Genel Sekreteri Ömer Nadir Soylu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Soylu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Soylu, "haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", "yaşam" kategorisinde Muhammed Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık'", spor kategorisinde ise Kate Green'in "Galatasaray Avrupa Sahnesinde" fotoğraflarına oy verdi.

Ömer Nadir Soylu, AA'nın dünyanın her yerinde mazlum halkların ve sesi duyulmayan kitlelerin sesi olduğunu, yaygın haber ağıyla her kesim tarafından sevilen çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, "Dünyanın her kıtasından çekilen birbirinden güzel çalışmalar ve fotoğraflar mevcut. Çok anlamlı ve değerli fotoğraflar. Seçim yapmakta gerçekten zorlandım. Oyumu kullandım. AA'nın tüm çalışanlarına ve organizasyonda emeği geçen yöneticilere şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron'un karizma yerlerde
Dünya

Macron'un karizma yerlerde

Fransa'da yapılan bir anket, halkın yüzde 60'a yakınının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex'ten memnun olmadığını ve iki..
Ebubekir Sifil'in çıkışı akıllara onları getirdi!
Gündem

Ebubekir Sifil'in çıkışı akıllara onları getirdi!

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'e yönelik sözlerinden sonra hedefe konulan İlahiyatçı Prof. Dr. Ebubekir Sifil'in çıkışı, dini değerlere hakaret e..
Türk bayraklı gemilere flaş uyarı!
Gündem

Türk bayraklı gemilere flaş uyarı!

Libya’da yaşanan iç karışıklık ve güvenlik durumu sebebiyle bu ülkenin limanlarını ziyaret edecek Türk bayraklı gemiler için uyarı yapıldı...
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay