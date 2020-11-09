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Aktüel Ankara Üniversitesi dijital ortamda "Manipülasyon Fotoğraf Sergisi" açtı
Aktüel

Ankara Üniversitesi dijital ortamda "Manipülasyon Fotoğraf Sergisi" açtı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:25:07 -
Ankara Üniversitesi dijital ortamda "Manipülasyon Fotoğraf Sergisi" açtı

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Doç. Dr. Ayşem Yanar ile Dr. Öğretim Üyesi Ceren Karadeniz'in hazırladığı "Müzelerin geleceği" konulu dijital kolaj Manipülasyon Fotoğraf Sergisi açıldı.

Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın her yerinden sanatseverlerin ulaşabileceği çevrim içi sergiye 20 Kasım'a kadar "https://www.ankara.edu.tr/dijital-sergi-muzelerin-gelecegi/" adresinden ulaşılabilecek.

Güzel Sanatlar Fakültesi Doç. Dr. Ayşem Yanar ile Dr. Öğretim Üyesi Ceren Karadeniz' in hazırladığı sergi, "Müzenin gelecek ve sonsuzluk arayışındaki yeni rolü ne olacak?", "Geleneğin geleceği hangi müzede vücut bulacak?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Dr. Karadeniz, "Müzelerin geleceği" konulu dijital kolaj Manipülasyon Fotoğraf Sergisi'ne ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca kendinden bir iz bırakmaya çalışan insan, mağara duvarına, taşların üzerine, sütunlara, ahşaba ve kimi zaman da halıya, kilime aktardı anlatmak istediklerini. Sevgisini, korkusunu, nazarını, batıl inancını, isteklerini, gücünü, icat ettiklerini gelecek kuşaklara anlatmak istedi. İnsanın ölümsüzlük ve sonsuzluk arayışı olarak açıklanabilecek bu eylem, farklı boyutlarda ve içeriklerde müzelerin de kapılarını araladı. Ardında bıraktığı izlerle, yaşanan olayları, kültürü, inançları, coğrafik ve ekonomik yapıyı, dünya görüşünü ayrıntılarıyla belirtti. Geleceğe dair planlar hiç bitmedi, sonsuzluk ve ölümsüzlük arayışı müzeleri çeşitlendirdi. Şimdi geleceği farklı deneyimlerle ve yeni yöntemlerle, yeni bir evrende arama zamanı."

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