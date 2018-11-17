Ankara tiftik keçimizi ellere nasıl kaptırdık?

19. yüzyılda çeşitli ülkelere değişik yollardan götürülerek yetiştirmeye alınmıştır. Ta ki, 1881'de Abdülhamid-i Sani'nin fermanıyla yurtdışına çıkarılması yasaklanana kadar!

Ama tabii iş işten çoktan geçmiş, özellikle Güney Afrika ve Amerika tiftik keçilerimizi üreterek muazzam tiftik ve ürünleri sanayii kurmuş, bizi, tabir caizse sollamıştır!

NEREDEN NEREYE..

Güney Afrika’ya Ankara keçisi 1836 yılında gidiyor. Topu topu 13 tane hediye! Güney Afrika'nın sömürgeci Hollandalı'sı, değerini hemen fark edip Afrika kırsalına 1896 yılına kadar da 3000 Ankara Keçisi ithal ediyor. 1911 yılına kadar özel üretimle 4.5 milyona varan bir keçi sürüsü oluşuyor.

ABD ise 1849 yılında tiftik keçisi götürüyor. Texas’da 7 keçi ve gidiş sırasında doğan 2 erkek oğlakla başlıyor. 1881 yasağına kadar 300 tiftik keçisi daha götürülüyor.

İşe bakar mısınız; bizden 30 sene sonra Güney Afrika da 1911 tarihinde tiftik keçisi çıkış yasağı koyuyor. Ancak bu önlemlerde geç kalınılmıştır. Çünkü ABD 1898 yılına kadar çoktan tiftik endüstrisini kurmuş ve keçisi sayısını 250.000 dolayına çıkarmıştır. Şimdi ABD tiftik keçisi, Ankara keçisine göre daha iri yapılı ve çevre şartlarına daha dayanıklıdır.



Tiftik dünya borsasında aranan bir üründür. Türkiye, Güney Afrika ve ABD üç önemli tiftik üreticisidir.

Güney Afrika, tiftiğin önde gelen üreticisidir. Tiftiğin yaklaşık %50’sini üretiyor. Güney Afrika’da yaklaşık 859.000 keçi var, bu da 3.6 milyon kilogram tiftik üretimi demek. Bu ülkenin Port Elizabeth, dünya tiftik endüstrisinin başkentidir. Yıkama, tarama, sıralama ve açık artırma bu limanda gerçekleşir.

Dünya tiftik üretimi 15.000 ton dolayındadır. Bunun 3'te birini Türkiye üretir.

Bizde keçi başına tiftik verimi: 1-4 kg'dır. Yaş ve canlı ağırlık tiftik verimini etkiler. En yüksek ve kaliteli tiftik verimine keçi 3 yaşında ulaşır.

TİFTİK NEDİR?

Tiftik, yün gibi değildir; parlak yapısından dolayı “elmas lifi” olarak da adlandırılır. Alev geçirmezdir ve nem emme özelliğine sahiptir.

Tiftik ince yapısı sebebiyle pahalıdır. Genç Ankara keçileri normal olarak 24-28 mikron çapında bir lif üretirken, yetişkin keçiler yaklaşık 36-46 mikron lif üretirler.

Tiftik kıyafeti de yumuşaklığı, temizliği ve parlaklığı ile belirlenir.

NEREDE KULLANILIR?

Lif içindeki yabancı parçacıkların varlığı, tiftiklerin kalitesini etkiler. Ankara keçisini tiftiği genellikle beyaz, pürüzsüz ve çok parlaktır. Tiftik, ışığı yansıtabilme özelliğine sahiptir ve ışığı parlatır.

Tiftik yapısından dolayı pürüzsüz olduğu için bebek giyisilerinde kullanılır. Ayrıca nemi kolayca emebildiği için kışlık şapka ve kazak yapımında kullanılır. Kaliteli koyun yünüyle harmanlandığında yüksek fiyatta battaniyeler ve her zaman daha sıcak olan hafif giysiler üretilir. Aynı zamanda örgü ipliği ve hafif takım elbisesi gibi ürünlerin üretiminde de kullanılır.

Tiftik keçisi yetiştirmek onlarda ödüllü yarışmaya dönüşmüş durumda. Biz de salıyoruz hayvanımızı çayıra, Mevlâm kayıra!