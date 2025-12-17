Ankara sular saat kaçta gelecek? 17 Aralık ASKİ su kesinti saatleri

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 17 Aralık 2025 Çarşamba günü kent genelinde yürütülen bakım, onarım ve arıza çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Gün boyunca farklı ilçelerde etkili olan kesintiler sonrası gözler ASKİ’nin paylaştığı su verme saatlerine çevrildi.

Ankara’da sular ne zaman gelecek?

Su kesintisi yaşanan bölgelerde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. ASKİ, arızaların giderilmesinin ardından suların kademeli olarak yeniden verileceğini açıkladı. Su kesintilerinin sona erme saatlerinin, bölgeye ve arızanın türüne göre değişiklik gösterebileceği ifade edildi.

17 Aralık Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi var?

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 17.12.2025 08:50:00

Tamir Tarihi: 17.12.2025 18:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, yoğun su kullanımı nedeniyle Bağlıca Mahallesi , Yeni Bağlıca mahallesi 08:50 ile 18:00 saatleri arasında su basıncında geçici olarak düşüş yaşanabilecektir. Ekiplerimiz, sürecin en kısa sürede normale dönmesi için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Bağlıca ve Yeni Bağlıca Mahalleleri

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 17.12.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 17.12.2025 12:00:00

Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Vezir Sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: -Merkez Mahallesi bir kısmı -Yunus emre mahallesi bir kısmı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 17.12.2025 10:05:00

Tamir Tarihi: 17.12.2025 15:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz,Gölbaşı İlçesi Hacılar Mahallesinde, 100'lük İçme suyu hattında yapılacak branşman bağlantısı çalışması nedeniyle,17.12.2025 saat-10:00 ile 17.12.2025 saat- 15:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Hacılar ve Kızılcaşar Mahalleleri bir kısmı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 17.12.2025 10:05:00

Tamir Tarihi: 17.12.2025 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz,Gölbaşı İlçesi İncek Mahallesinde, 200'lük İçme suyu hattında yapılacak branşman bağlantısı çalışması nedeniyle,17.12.2025 saat-10:00 ile 17.12.2025 saat- 17:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: İncek ve Kızılcaşar Mahalleleri bir kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 17.12.2025 10:10:00

Tamir Tarihi: 17.12.2025 18:00:00

Detay: Arıza Tarihi: 17.12.2025 10:10 Tamir Tarihi: 17.12.2025 18:00 Değerli abonelerimiz Kurtuluş mahallesi Bir Bölümüne Geçit sokakda bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 11:00 ile 18:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: KURTULUŞ mah. Birbölümü

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 17.12.2025 10:20:00

Tamir Tarihi: 17.12.2025 13:30:00

Detay: Çubuk İlçesi Atatürk Mahallesi Selvi Sokak içerisinde bulunan içme suyu şebeke hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Atatürk Mahallesi Bosna Hersek Caddesine Bağlı Sokaklar