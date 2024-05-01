Ankara sular altında! Neredesin Mansur?
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar dün olduğu gibi bugün de göle döndü.
Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşlara uyarı yapmıştı.
Uyarının ardından akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü.
Araçlar suya gömüldü!
Trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı. Bazı araçların suya gömüldüğü görüldü.
Sincan, Çankaya ve Mamak ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu. Beypazarı-Ayaş yolu da yağıştan etkilendi.
Mazgalların düzenli bakımının yapılmadığı anlaşılan Ankara'da mağdur olan vatandaşlar, Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.
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