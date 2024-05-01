  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ankara sular altında! Neredesin Mansur?
Gündem

Ankara sular altında! Neredesin Mansur?

Yeniakit Publisher
2024-05-01 20:45:00 - 2024-05-01 21:04:50

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar dün olduğu gibi bugün de göle döndü.

Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşlara uyarı yapmıştı.

Uyarının ardından akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Araçlar suya gömüldü!

Trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı. Bazı araçların suya gömüldüğü görüldü.

Sincan, Çankaya ve Mamak ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu. Beypazarı-Ayaş yolu da yağıştan etkilendi.

Mazgalların düzenli bakımının yapılmadığı anlaşılan Ankara'da mağdur olan vatandaşlar, Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ankara bakımsızlığa kurban gitti! Metrolarda su seviyesi artınca elektrikler kesildi
Ankara bakımsızlığa kurban gitti! Metrolarda su seviyesi artınca elektrikler kesildi

Gündem

Ankara bakımsızlığa kurban gitti! Metrolarda su seviyesi artınca elektrikler kesildi

2024 Ankarası sele teslim! CHP başkente bunu reva gördü
2024 Ankarası sele teslim! CHP başkente bunu reva gördü

Gündem

2024 Ankarası sele teslim! CHP başkente bunu reva gördü

Ankaralı ağlanacak haline gülüyor! Böyle olur CHP’li Mansur’un afetle mücadele ekibi
Ankaralı ağlanacak haline gülüyor! Böyle olur CHP’li Mansur’un afetle mücadele ekibi

Gündem

Ankaralı ağlanacak haline gülüyor! Böyle olur CHP’li Mansur’un afetle mücadele ekibi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23