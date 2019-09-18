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Ankara su indiriminden yararlanacaklar 2019 öğrenci su faturalarına ne kadar indirim geldi?

Son dakika haberleri… Ankara'da öğrencilerin su faturasına indirim müjdesi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen karar doğrultusunda, belli şartları taşıyan üniversite öğrencilerine su faturalarında yüzde 50 indirim uygulanmasına başlandı. Ankara su indiriminden yararlanacaklar kimler? Ankara su indiriminden yararlanmaşartları neler? Ankara su indiriminden yararlanmatarihi. Ankara’da öğrenci su faturalarına ne kadar indirim geldi?

18 Eylül 2019 Çarşamba 16:02
Ankara su indiriminden yararlanacaklar 2019 öğrenci su faturalarına ne kadar indirim geldi?

Son dakika haberleri… Ankara'da öğrencilerin su faturasına indirim müjdesi geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen karar doğrultusunda, belli şartları taşıyan üniversite öğrencilerine su faturalarında yüzde 50 indirim uygulanmasına başlandı. Ankara su indiriminden yararlanacaklar kimler? Ankara su indiriminden yararlanma  şartları neler? Ankara su indiriminden yararlanma  tarihi. Ankara’da öğrenci su faturalarına ne kadar indirim geldi?

Ankara su indirimi öğrenci, Ankara'da su indirimi ne zaman başlıyor? AK Parti ve MHP’nin desteğiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis’nden üniversite öğrencilerinin su faturalarına ilişkin indirim teklifi kabul edildi. Ankara’da üniversite okumak üzere başka şehirlerden gelen öğrenciler su indiriminden ağırlıklı olarak yararlanırken, ASKİ'ye başvuran öğrenciler, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti. Öğrenciler zaten maddi gelirlerinin yüksek olmadığını belirterek, şunları söylediler: “Çok paraya ihtiyaç duyuyoruz. Bir öğrencinin 50 TL burs bulması bile zorlaştı. Bizim için 50 TL ile 70 TL arası bir katkı olacak.”

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 16:02
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