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Eğitim

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bölüm puanları 2 yıllık 4 yıllık taban puanları başarı sıralamaları

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjan 2020 son dakika. ÖSYM 2020 YKS üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarının yer aldığı üniversite tercih kılavuzunu yayınladı. ÖSYM’nin YKS tercih kılavuzuyla birlikte Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 2020 taban puanları ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi başarı sıralamaları da açıklandı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler bölüm puanlarını kontenjanlarını başarı sıralamalarını yakından araştırıyor. İşte, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi taban puanları 2020 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 2 yıllık 4 yıllık taban puanları başarı sıralamaları.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 13:25:00 -
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bölüm puanları 2 yıllık 4 yıllık taban puanları başarı sıralamaları

YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Ardından tercih dönemi başlayacak. YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Tercih yapacak öğrenciler okul puanlarını araştırmaya başladı. Pek çok aday Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi puanları ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi başarı sıralamalarını inceliyor. İşte, detaylar.

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