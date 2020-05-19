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Ankara, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde havadan görüntülendi

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Ankara’nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve Sıhhiye drone ile görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:35:44 -
Ankara, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde havadan görüntülendi

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Ankara’nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve Sıhhiye drone ile görüntülendi.


Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 15 Mayıs gecesi başlayan ve bu gece saat 00.00’da sona erecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve Sıhhiye drone ile görüntülendi. Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ihlaline karşı Kızılay Milli İrade Meydanı, Sıhhiye ve Ulus’ta uygulama yaptı. Motorize ekipleri ile mahalle bekçileri cadde ve sokaklarda devriye görevi yaparken, Atlı Polisler de Kızılay Milli İrade Meydanında görev yaptı. Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bu gece saat 00.00’da sona erecek.

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